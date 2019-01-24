Мехико не планирует участвовать в свержении Мадуро — МИД Мексики

Мехико, , 07:18 — REGNUM Мексика не будет принимать участия в свержении правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, с которым она поддерживает дипломатические отношения. Об этом вечером 23 января заявило министерство иностранных дел Мексики, пишет газета El Sol de Mexico.

В заявлении министерства говорится, что Мексика в своем решении опирается на принципы невмешательства во внутренние дела государств и мирного урегулирования международных споров, на приверженность праву народов на самоопределение, на принцип юридического равенства государств.

«Мы полностью согласны с призывом Организации Объединенных Наций ко всем вовлеченным в конфликт в Венесуэле снизить давление и приложить все усилия, чтобы избежать эскалации и любого рода политического насилия», — заявляет МИД Мексики.

«Правительство Мексики анализирует ситуацию в Венесуэле. До сих пор нет никаких изменений в дипломатических отношениях с этой страной и ее правительством», — сообщил в Twitter пресс-секретарь администрации президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США признали его главой государства. Правительство Николаса Мадуро объявило о разрыве дипломатических отношений с США.

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