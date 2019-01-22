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Иерусалимский патриарх не стал встречаться с Порошенко

Политика

В пресс-службе патриарха не комментировали ситуацию

Иерусалимский патриарх не стал встречаться с Порошенко
Иллюстрация: En.kremlin.ru
Феофил III

Иерусалим, 22 января 2019, 07:40 — REGNUM  Встреча президента Украины Петра Порошенко и иерусалимского патриарха Феофила III не состоялась, заявил источник, близкий к украинской делегации в Израиле, сообщил 22 января ТАСС.

«Встреча с патриархом не состоится из-за состояния здоровья Феофила III», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба Иерусалимского патриарха не комментирует отмену встречи.

Напомним, Пётр Порошенко приехал в Израиль для того, чтобы заключить соглашение о свободной торговле между двумя странами.

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Политическая жизнь Украины
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