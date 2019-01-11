Иерусалимский патриархат принуждают признать раскольников с Украины — СМИ

Иерусалим, , 17:56 — REGNUM На синод Иерусалимского патриархата оказывают сильное давление и пытаются заставить его священников совершить совместное служение с представителями раскольничьей «Святейшей церкви Украины» (СЦУ), сообщила англоязычная версия издания «Православие.ru».

Конфликт возник из-за желания делегации СЦУ посетить Иерусалим 19 января на праздник Крещения.

«До сих пор [Иерусалимский] патриархат не дал согласия на прием и сослужение с представителями раскольников, хотя сложно сказать наверняка, каким будет решение, из-за давления, оказываемого на Иерусалимскую церковь с разных сторон, в том числе Константинополя, Израиля и Америки», — рассказал источник в Иерусалимском патриархате.

Напомним, в сентябре 2018 года патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III встретился с представителями канонической УПЦ и выразил поддержку её предстоятелю митрополиту Онуфрию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СЦУ не признана ни одной поместной православной церковью, кроме Константинопольской. Представитель Константинополя на Украине заявил, что в ближайшее время украинских раскольников могут признать церкви Греции и Румынии.

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