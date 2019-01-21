Порошенко встретился с президентом Израиля

Иерусалим, , 13:40 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко провёл переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщил 21 января официальный сайт президента Украины.

Стороны поблагодарили друг друга за взаимную поддержку на мировой арене, отметили важность усиления политических контактов между странами, а также высоко оценили соглашение о зоне свободной торговле, которое будет подписано в конце дня.

«Хочу поздравить две наши страны, поскольку сегодня мы собираемся подписать соглашение о свободной торговле. Много лет бизнес, граждане наших стран ждали этого. Было много разговоров, но никаких результатов», — заявил Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко намерен встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III. Вероятнее всего, президент Украины поднимет вопрос о признании раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

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