Понедельник, 21 Января 2019 года
13:41:10 МСК

Порошенко встретился с президентом Израиля

Политика

Стороны высоко оценили уровень сотрудничества

Иерусалим, 21 января 2019, 13:40 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко провёл переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщил 21 января официальный сайт президента Украины.

Стороны поблагодарили друг друга за взаимную поддержку на мировой арене, отметили важность усиления политических контактов между странами, а также высоко оценили соглашение о зоне свободной торговле, которое будет подписано в конце дня.

«Хочу поздравить две наши страны, поскольку сегодня мы собираемся подписать соглашение о свободной торговле. Много лет бизнес, граждане наших стран ждали этого. Было много разговоров, но никаких результатов», — заявил Пётр Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко намерен встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III. Вероятнее всего, президент Украины поднимет вопрос о признании раскольничьей «Православной церкви Украины» (ПЦУ).

Читайте также: Порошенко переночевал в элитном отеле Иерусалима — экс-советник президента

А также: Иерусалимский патриархат принуждают признать раскольников с Украины — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить