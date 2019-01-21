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Порошенко переночевал в элитном отеле Иерусалима — экс-советник президента

Политика

Президент Украины Пётр Порошенко остановился в номере площадью 150 кв. метров

Иерусалим, 21 января 2019, 10:54 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко посетил дорогие рестораны Тель-Авива и переночевал в пятизвёздочном отеле The David Citadel в Иерусалиме, рассказал бывший советник президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов 20 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам политика, Порошенко остановился в номере площадью 150 кв. метров.

«Если кому-то сегодня негде переночевать — 150 квадратных метров достаточно для поселения группы от двадцати до пятидесяти человек. Добро пожаловать», — иронично прокомментировал Портнов тягу к роскоши действующего президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко отправился в Израиль, где подпишет соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилоем, а также проведёт несколько встреч, в частности, с патриархом Иерусалимским Феофилом III.

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Напомним, в начале 2018 года на Украине разгорелся скандал после того, как в СМИ просочилась информация о $500 тыс., потраченных Порошенко на отпуск на Мальдивских островах.

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Политическая жизнь Украины
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