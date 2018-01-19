Во сколько обошелся секретный отпуск на Мальдивах украинскому президенту?

Киев, , 10:40 — REGNUM Порядка $500 тыс. потратил президент Украины Петр Порошенко на тайный отдых на Мальдивских островах со 2 по 8 января 2018 года, сообщает 18 января «Радио Свобода».

По данным журналистского расследования проекта «Схемы», украинский президент совершил тайный полет на Мальдивы, где провел свой новогодний отпуск вместе с еще семью людьми. Для полета Порошенко арендовал частный самолет Falcon 7X у турецкой фирмы Setair.

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Ни один аэропорт в Киеве официально не провожал и не встречал украинского президента, который улетел в элитный отпуск под именем Mr. Petro Incognito. Аренда самолета обошлась президенту в $188 тыс. При этом Порошенко провел свой секретный отпуск в самом дорогом месте на Мальдивах, аренда отеля на шесть ночей стоила украинскому президенту $276 тыс.

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Учитывая все расходы, стоимость курорта для Порошенко составила около $500 тыс. Официально администрация Порошенко заявила, что он летал на собственные деньги, а все расходы на отпуск будут задекларированы.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко является по совместительству одним из самых богатых людей Украины. Миллиардер Порошенко владеет шоколадным бизнесом Roshen, фабрики Порошенко продают по всей Украины сладости. Несмотря на то, что Порошенко стал президентом страны, его предпринимательская деятельность не прекратилась.

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