Порошенко намерен подписать соглашение о свободной торговле с Израилем

Киев, , 18:36 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Израиль 20−21 января 2019 г. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Ожидается, что Порошенко в рамках визита проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, с Патриархом Иерусалимским Теофилом ИИИ, премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Юлием Эдельштейном.

«В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между кабмином Украины и правительством государства Израиль», — говорится в сообщении.

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