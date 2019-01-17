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В Польше объявлен национальный траур в связи с убийством мэра Гданьска

Политика

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался после нападения на него на благотворительном концерте

В Польше объявлен национальный траур в связи с убийством мэра Гданьска
© Доминик Пашлинский / gdansk.pl
Свечи перед входом в здание муниципального управления по адресу ул. Новые Сады

Варшава, 17 января 2019, 17:45 — REGNUM  Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране общенациональный траур в связи с убийством мэра Гданьска Павела Адамовича. Об этом он сообщил 17 января в своём микроблоге в Twitter.

«В связи с трагической гибелью Павла Адамовича, мэра города Гданьска, я объявил национальный траур на территории Республики Польша с 17:00 18 января до 19:00 19 января», — написал президент.

Напомним, 13 января в Гданьске неизвестный мужчина напал с ножом на Павла Адамовича во время благотворительного концерта WOŚP. На следующий день 53-летний политик скончался в больнице от полученных ранений.

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