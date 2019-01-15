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В Польше задержаны трое человек, призывавших к насилию после убийства мэра

Общество

По словам главы МВД, они «интернет-провокаторы»

Варшава, 15 января 2019, 12:38 — REGNUM  Трое человек были задержаны за призывы к насилию после убийства мэра Гданьска Павла Адамовича, заявили 15 января в МВД Польши, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующее заявление сделал глава внутриполитического ведомства Йоахим Брудзиньский на своей странице в Twitter. По его словам, задержания прошли 14 января, когда был убит Адамович. Брудзиньский назвал задержанных «интернет-провокаторами»

Напомним, нападение на мэра Гданьска произошло во время благотворительного концерта, на котором Адамович произносил речь. Напавший на него человек успел прокричать со сцены, что просидел в тюрьме пять лет, не будучи виновным. Мэр получил несколько ножевых ранений, в результате скончался в больнице.

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