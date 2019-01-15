В Польше прошли многотысячные марши в память об убитом мэре Гданьска

Гданьск, Польша, , 08:05 — REGNUM Десятки тысяч людей почтили память убитого мэра города Гданьск Павла Адамовича. Массовые траурные мероприятия прошли по всей Польше, в том числе в Варшаве, Познани, Кракове, Белостоке, Вроцлаве и других городах, передает канал TVN24.

Траурные марши прошли под лозунгом «Остановите ненависть». Вечером 14 января тысячи людей собрались на минуту молчания перед Дворцом культуры и науки в Варшаве. Здесь присутствовали мэр польской столицы Рафал Тшасковский и политики из разных политических лагерей.

В Варшавском архикафедральном соборе в 20:30 по местному времени прошла заупокойная месса. Ее посетили президент Польши Анджей Дуда с супругой, премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр внутренних дел Йоахим Брудзинский и другие члены правительства.

Тысячи жителей Гданьска собрались у фонтана Нептуна в центре родного города. На месте, где прервалась жизнь Павла Адамовича, зажгли сотни свечей. В Гданьске выступил председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Дорогой Павел, сегодня мы здесь с тобой как твои друзья. Ты вынужден был ждать так долго, до столь трагичной минуты, чтобы уже оттуда увидеть, сверху, сколько у тебя друзей в Гданьске. Десятки тысяч», — сказал Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на 53-летнего мэра произошло вечером 13 января во время торжественного благотворительного мероприятия. Адамович был атакован на сцене на глазах у публики недавно вышедшим из тюрьмы 27-летним Стефаном В. Политик скончался на следующий день, не приходя в сознание.

Читайте также: Напавший на мэра Гданьска оказался ранее судимым грабителем банков — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство мэра Гданьска. Совет Европы выразил соболезнования