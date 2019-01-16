The Times: Европейский союз готов отложить Brexit до 2020 года

Лондон, , 21:41 — REGNUM Официальные лица Европейского союза обсуждают возможность отсрочки выхода Великобритании из объединения до 2020 года после того, как британский парламент проголосовал против плана Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Об этом 16 января сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, новые варианты обсуждаются в Брюсселе с учётом того, что «Германия и Франция выразили готовность продлить переговоры из-за политической неразберихи в Великобритании».

«Предыдущее планирование было сосредоточено на трёхмесячной задержке Brexit с 29 марта до конца июня, но теперь, по данным многочисленных источников, должностные лица ЕС изучают законные пути для того, чтобы отложить выход Великобритании до следующего года», — говорится в материале.

Как передавало ИА REGNUM, накануне парламент Соединённого Королевства в ходе голосования отверг согласованный с Брюсселем план по выходу страны из Европейского союза. Сразу же после этого лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внёс на рассмотрение палаты общин предложение о вотуме недоверия кабинету Терезы Мэй.

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