Глава Франции рассказал о трех сценариях развития Brexit

Париж, , 15:37 — REGNUM Сосредоточившись на политическом кризисе, президент Франции Эммануэль Макрон нашел время, чтобы отреагировать на отклонение британским парламентом соглашения о Brexit, сообщает Le HuffPost.

В то время как Палата общин в Великобритании проголосовала за выход страны из ЕС без какого-либо соглашения, Макрон рассказал о трех «вариантах», которые предлагает британская сторона.

«Первый вариант: Великобритания собирается выйти без сделки. Это будет страшно для всех, первые, кто проиграют, будут британцы. Им придется покинуть ЕС без какого-либо переходного периода», — заявил глава Франции.

Издание отмечает, что экономические круги особенно этого боятся. Учитывая падение фунта и растущую безработицу, это будет беспорядочный выход без переходного периода: экономические отношения между Великобританией и ЕС будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации (ВТО), другими словами, будет введен целый ряд таможенных и регулирующих мер.

«Второй вариант: пересмотреть соглашение о Brexit. По моему мнению, именно это они и сделают. Великобритания попытается улучшить условия выхода из ЕС и вернуться к голосованию», — продолжил Макрон.

По словам президента Франции, Европа не будет пытаться решить проблему британской внутренней политики, а станет защищать интересы европейцев.

«Есть третий вариант. По моему мнению, они начнут со второго, и всё закончится третьим. Великобритания попросит больше времени для пересмотра соглашения о выходе из ЕС», — отметил глава Франции.

Эммануэль Макрон также заявил, что «это создает много неуверенности и беспокойства, но передайте французским рыбакам, что я всегда буду за ними».

«Всё это о многом нам говорит, показывает то время, в котором мы живем, о том, что могут создать эти, казалось бы, симпатичные референдумы. Это референдум, которым манипулировали извне», — заключил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Европейский союз готов вести переговоры о новом соглашении по выходу Великобритании из ЕС.

Подробности: ЕС готов к новым переговорам с Великобританией по Brexit — Барнье