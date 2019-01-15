Юнкер заявил о риске неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС

Брюссель, , 23:54 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление в связи голосованием британских парламентариев против согласованного с Брюсселем плана выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Я с сожалением принял к сведению результаты сегодняшнего голосования в Палате общин… Риск беспорядочного выхода Соединённого Королевства возрос с этим голосованием. Хотя мы и не хотим, чтобы это произошло, Европейская комиссия активизирует работу, направленную на то, чтобы обеспечить полную готовность ЕС», — говорится в комментарии Юнкера, распространённом пресс-службой ЕК.

Глава Еврокомиссии обратился к властям Великобритании с настоятельным призывом «как можно скорее прояснить свои намерения», подчеркнув, что «время почти истекло».

Как передавало ИА REGNUM, парламент Соединённого Королевства в ходе голосования вечером 15 января отверг предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу страны из Европейского союза.

Сразу же после этого лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внёс на рассмотрение палаты общин предложение о выражении вотума недоверия кабинету Терезы Мэй.

Читайте подробнее:

Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

Лидер лейбористов поставил вопрос о вотуме недоверия кабинету Мэй