Госдума обсудит неучастие в ПАСЕ

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 января, Госдума обсудит проект заявления относительно участия делегации в ПАСЕ, сообщает ИА REGNUM. Депутаты констатируют системный институциональный кризис Ассамблеи, при этом оставляют возможности для дальнейшего диалога.

Российские парламентарии считают необходимым приведение Регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех 47 стран — участниц организации. Пока этого сделано не будет — делегация не вернется в ПАСЕ.

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«Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», — подчеркивается в проекте заявления.

Депутаты также заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году.

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Логично, что в Госдуме не видят оснований для оплаты соответствующих взносов в СЕ — ежегодно Россия перечисляла в бюджет организации 30 млн евро.

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Ранее Совфед принял заявление о неучастии российских парламентариев в работе ПАСЕ.

Отметим, что делегация формируется из состава Совфеда и Госдумы, возглавляет делегацию представитель нижней палаты парламента.

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