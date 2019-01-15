Госдума выступит с заявлением о ситуации вокруг ПАСЕ — текст документа

Москва, , 18:16 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам поддержал проект заявления «О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)», передает корреспондент ИА REGNUM 15 января. Совет Думы обсудит документ завтра, 16 января, после чего будет принято решение о вынесение документа на пленарное заседание нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной думы заявляют о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета Европы (СЕ), лишив ее парламентскую делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов Ассамблеи, быть докладчиками, принимать участие в делегациях ПАСЕ по наблюдению за выборами, представлять Ассамблею как в органах СЕ, так и вне Организации», — говорится в документе.

В результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама Парламентская ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе, констатируют парламентарии.

«Ввиду сложившейся ситуации, в частности, более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении института Верховного Комиссара СЕ по правам человека, в выборах которого российская делегация в Ассамблее также не участвовала», — указано в проекте заявления.

Лишение голоса российской делегации, которая состоит из всенародно избранных представителей, является ограничением прав граждан России, гарантированных Уставом Совета Европы, подчеркивают парламентарии.

«Депутаты Государственной думы делали всё возможное для поиска решений по выходу из сложившейся ситуации, поддерживался постоянный диалог с руководством ПАСЕ и лидерами ее политических групп, вносились конкретные предложения по корректировке Регламента Ассамблеи для исключения возможности пересмотра полномочий национальных делегаций. Российская сторона открыто высказывала свою позицию, в том числе принимались соответствующие заявления Государственной думы», — следует из документа.

Оговаривается, что Россия не требует для себя специального статуса.

«Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей», — говорится в документе.

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Российские парламентарии считают необходимым приведение Регламента ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех сорока семи стран — участниц организации.

«Сегодня никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году», — прописано в проекте заявления.

«Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», — подчеркивается в документе.

В случае положительного решения Совет Думы может вынести проект заявление на обсуждение пленарного заседания, которое состоится в четверг, 17 января. В ходе заседания комитета Госдумы по международным делам подчеркивалось, что в нём учтены предложения депутатов всех фракций Госдумы.

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