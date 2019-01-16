Российская делегация не примет участия в ПАСЕ — заявление Совфеда

Москва, , 10:36 — REGNUM Совфед принял заявление о ситуации вокруг российского участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Таких одиозных санкций в отношении национальных делегаций нет ни в одной межпарламентской организации, заявил в ходе обсуждения глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. Заложенная в Уставе ПАСЕ бомба разрушает саму Ассамблею.

Сенаторы считают, что ограничение полномочий российской делегации свидетельствует об отходе от базовых принципов демократии. ПАСЕ «нарушила один из основополагающих принципов международного права — принцип суверенного равенства государств», указали парламентарии.

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Совфед не видит оснований для направления заявки для подтверждения полномочий делегации на очередную сессию.

«Направлять заявку мы не должны и не будем. Это консолидированная позиция Федерального собрания… Госдума рассмотрит аналогичное заявление на своем заседании завтра, 17 января», — отметил Косачёв.

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