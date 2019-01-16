Парламентское расследование уборки снега в Петербурге поддержали 5 фракций

Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM В Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовят обращение о парламентском расследовании хода уборки снега зимой 2019 года. Как сообщил депутат Максим Резник, оно будет передано в комитет Заксобрания по законодательству 17 января. Если большинство единороссов в комитете поддержит его, то это будет первое официальное парламентское расследование в истории петербургского Заксобрания.

Как напоминает ИА REGNUM, право на такую процедуру Мариинский дворец вернул себе в прошлом году — таким образом спикер ЗС и главный единоросс города Вячеслав Макаров пригрозил Смольному жестким контролем за чиновниками. Но до сих пор «Единая Россия» не выражала заинтересованности расследовать что-либо.

Заметим, под инициативой о расследовании причин безобразной уборки снега с городских улиц также нет подписи ни одного единоросса. Но документ подписали 12 депутатов, чего достаточно для старта процедуры: Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко («Партия роста»), Борис Вишневский, Михаил Амосов («Яблоко»), Ольга Ходунова, Александр Рассудов, Ирина Иванова (КПРФ), Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров («Справедливая Россия») и Олег Капитанов, лидер фракции ЛДПР.

Почему другие члены фракции ЛДПР за лидером не последовали, неизвестно, впрочем, например, юный парламентарий из этой фракции Виктор Сысоев редко ставит подпись под документами, которые не подписывает его мать, депутат от «Единой России» Любовь Егорова.

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С трибуны Мариинского дворца Оксана Дмитриева заметила, что Смольный забыл подготовить летом «сани», которыми надо убирать снег этой зимой.

«Мы бесконечно повторяли уже при рассмотрении бюджета, что уже в бюджете даже теоретически не заложены средства на уборку, есть только 60% от норматива даже при средней зиме. Я уже не говорю о том, что имеет место сейчас», — сказала Дмитриева.

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Техники и дворников Петербургу объективно не хватает, подчеркнула она, и снег убрать системно невозможно, только в авральном режиме.

«Поэтому с лопатами надо ставить не учителей, а ГУЖА (государственное учреждение «Жилищное агентство», — прим. ред.), весь комитет по благоустройству, включая секретаря — пусть стоят с лопатами, раз они эту систему не продумали, Жилищный комитет. Все те, кто не продумал систему», — призвала депутат.

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Дмитриева заявила, что снег по нормативу следует убирать в течение шести часов после его выпадения, а вывозить из лотковой зоны и с обочин — в течение 48 часов, но в Петербурге успевают убирать лишь «вахтовым» методом, когда улицы зачищают по очереди с перерывом до недели. На 65 млн кв. метров общей площади в Петербурге приходится 1540 единиц техники и 1200 дворников, причем 5 млн кв. метров возможно убрать исключительно вручную.

«Вот вы мне скажите, 41 сотку может убирать один человек? Постоянно? Сколько может один человек убрать вручную в течение шести часов? Одну цифру поделить на другую можно было за столько лет? Техника не закупалась в массовом порядке с 2010 года», — недоумевает Дмитриева.

По результатам расследования, если оно все же будет проведено, депутаты рассчитывают не только разыскать виновных, но и выработать конкретные предложения для исполнительной власти.

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