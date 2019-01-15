В Петербурге выпало почти в шесть раз больше снега, чем в прошлом году

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александру Беглову пришлось столкнуться с почти шестикратно более снежным январем 2019 года по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, на 15 января высота снежного покрова на территории города достигла 28 см, в то время как в прошлом году к этому дню она добралась лишь до 5 см.

«Сравнивать зимы нельзя, снега выпало очень много. Обстановку можно сравнивать только с 2010 и 2011 годом. Высота снежного покрова — 28 см на нашей метеостанции, которая является реперной, снежный покров там не трогают. В пригородах еще больше, точно знаю, чуть ли не до 40 см снега. Это примерно, как в 2010 году, когда прошли самые сильные снегопады, в этот период было до 40 см и выше. С 2010 на 2011 год тоже было повторение сильного снега в городе и Ленобласти, до 30 см высота снежного покрова», — рассказал Колесов.

По его данным, на 15 января 2018 года высота снежного покрова составляла лишь 5 см, в 2017 году — до 10 см, чуть ранее — до 13 см.

Так что в годы губернаторства Георгия Полтавченко Петербург застиг так называемый антиснежный «провал», который, по словам синоптика, длился достаточно долго.

Тем не менее, жалобы граждан на плохую уборку снега в Петербурге сложно назвать несправедливыми. Как подчеркивает Колесов, обильных снегопадов за эту зиму в Петербурге практически не было — снежный покров нарастал очень постепенно и равномерно. Так что чиновники вряд ли могут апеллировать к непогоде, которая, как обычно, якобы застала их «врасплох».

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Погоду зимой 2019 года Колесов называет неустойчивой. Влияние антициклона уже закончилось, но неизвестно, в какую часть циклона попадут петербуржцы при его движении с запада на восток. Но на ближайшие дни уже точно можно спрогнозировать еще более обильные снегопады.

«Сибирских морозов нет. К четвергу подходит новый циклон, Петербург снова заваливает снегом, температура от 0 до минус 5 градусов днем, сильные осадки на всей территории города и области», — сообщил главный синоптик Северной столицы.

Сильного ветра горожанам опасаться не следует. По словам специалиста, уже к ночи 19 января температура воздуха понизится до минус 10 градусов, метели практически прекратятся.

«В Кронштадте будет теплее, на востоке и северо-востоке — прохладнее. Понижение осуществляется в течение всех суток, днем тоже довольно низкая температура от минус 6 до минус 10 градусов», — добавил Александр Колесов.

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