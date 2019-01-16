Лаврова тревожит позиция США по Венесуэле

Москва, , 13:34 — REGNUM Заявления о возможном признании главой Венесуэлы председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо вызывают тревогу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 16 января во время пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в Москве слышали высказывания, допускающие военное вмешательство в венесуэльский кризис, а также заявления о возможном признании легитимным руководителем Боливарианской республики не Николаса Мадуро, а главу парламента — Гуаидо.

Это очень тревожно, и говорит о сохранении нацеленности Вашингтона на развал неугодных правительств, заключил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января оппозиционный парламент Венесуэлы объявил Николаса Мадуро узурпатором власти. Ранее глава парламента Хуан Гуаидо заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, если к тому не способен сам президент.

Источники телеканала CNN рассказали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания Гуаидо главой Венесуэлы.

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