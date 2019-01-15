CNN: Трамп может признать главой Венесуэлы спикера Национальной ассамблеи

Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным главой республики вместо переизбранного на второй президентский срок Николаса Мадуро. Об этом 15 января сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации телеканала, в Белом доме также обсуждают возможность ужесточения санкций в отношении Каракаса, в том числе введения полного эмбарго на венесуэльскую нефть.

Напомним, ранее Хуан Гуаидо заявил, что конституция Венесуэлы позволяет ему как председателю Национальной ассамблеи исполнять полномочия главы государства в случае невозможности исполнения своих обязанностей президентом.

15 января Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором объявила Николаса Мадуро узурпатором власти.

На минувшей неделе Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок — с 2019 по 2025 год. Мадуро опирается на Национальное учредительное собрание, включающее его сторонников, вместо парламента — Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая с конца 2015 года находится под контролем его политических противников. По этой причине он принёс присягу не парламентариям, а Верховному суду.

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