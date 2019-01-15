Вторник, 15 Января 2019 года
22:29:24 МСК

Национальная ассамблея Венесуэлы назвала Мадуро узурпатором

Политика

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Каракас, 15 января 2019, 22:10 — REGNUM  Национальная ассамблея Венесуэлы, которую контролирует оппозиция, приняла заявление, в котором вступивший в должность президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назван узурпатором. Об этом сегодня, 15 января, сообщает портал Nacional.

Напомним, что церемония инаугурации Николаса Мадуро состоялась 10 января. Он вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые прошли 10 января.

Ряд стран отказался признать результаты выборов. Венесуэльская оппозиция также заявила, что не признает Мадуро законно избранным президентом и считает, что выборы прошли с нарушением демократических процедур.

Оппозиция в Национальной ассамблее смогла принять заявление, согласно которому, все действия исполнительной власти во главе с Мадуро парламент считает нелегитимными и отказывается их выполнять.

«Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы», — так написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Стоит отметить, что оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею, никогда не скрывала своей проамериканской ориентации. Контроля над парламентом оппозиция добилась в 2016 году и в том же году Мадуро отстранил ассамблею от власти, заменив Национальным учредительным собранием, которое состоит из его сторонников. Фактически в жизни Венесуэлы национальная ассамблея не играет никакой роли.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить