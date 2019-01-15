Национальная ассамблея Венесуэлы назвала Мадуро узурпатором

Каракас, , 22:10 — REGNUM Национальная ассамблея Венесуэлы, которую контролирует оппозиция, приняла заявление, в котором вступивший в должность президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назван узурпатором. Об этом сегодня, 15 января, сообщает портал Nacional.

Напомним, что церемония инаугурации Николаса Мадуро состоялась 10 января. Он вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые прошли 10 января.

Ряд стран отказался признать результаты выборов. Венесуэльская оппозиция также заявила, что не признает Мадуро законно избранным президентом и считает, что выборы прошли с нарушением демократических процедур.

Оппозиция в Национальной ассамблее смогла принять заявление, согласно которому, все действия исполнительной власти во главе с Мадуро парламент считает нелегитимными и отказывается их выполнять.

«Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы», — так написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Стоит отметить, что оппозиция, которая контролирует Национальную ассамблею, никогда не скрывала своей проамериканской ориентации. Контроля над парламентом оппозиция добилась в 2016 году и в том же году Мадуро отстранил ассамблею от власти, заменив Национальным учредительным собранием, которое состоит из его сторонников. Фактически в жизни Венесуэлы национальная ассамблея не играет никакой роли.