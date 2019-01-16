Президент Грузии решила не поздравлять Украину с церковной автокефалией

Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили воздержалась от поздравлений по поводу создания так называемой «Святейшей церкви Украины» (СЦУ). Об этом она сообщила 15 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Зурабишвили отметила, что лично ей было бы легко поздравить жителей Украины с «созданием новой церкви».

«Как президент я несу большую ответственность. Если наш Патриархат осторожен из-за каких-то последствий, я не могу ухудшать ситуацию», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители грузинского патриархата выразили сомнение касательно легитимности новой украинской церкви. Свою позицию относительно СЦУ они пообещали озвучить после знакомства с текстом томоса о её автокефалии.

Читайте также: Православная церковь Грузии не будет сослужить с украинскими раскольниками

Напомним, текст томоса об автокефалии был обнародован 15 января 2019 года на официальном сайте Константинопольского патриархата.

Читайте также: Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ