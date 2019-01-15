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Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ

Политика

Вселенским патриархатом украинская церковь признается «духовной дочерью»

Стамбул, Турция, 15 января 2019, 03:25 — REGNUM  Текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины опубликован на сайте Вселенского патриархата.

В тексте говорится, что Вселенским патриархатом ПЦУ признается «духовной дочерью». Ее границы патриархат «устанавливает в границах суверенной территории Украины». Он призвал все православные церкви мира признать ПЦУ «как сестру».

Кроме того, в послании сказано, что храмы и монастыри на территории Украины остаются в юрисдикции Вселенского патриархата. Украинская церковь все вопросы обязана решать через Константинополь.

Напомним, томос об автокефалии ПЦУ подписан 5 января 2019 г. Он официально вручен главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский президент Петр Порошенко наградил бывших иерархов канонической православной церкви Владимира Шостацкого (Симеона) и Александра Драбинко орденами — «за значительный вклад в утверждение духовности и межконфессионального согласия».

При этом ранее украинский президент присвоил лидеру раскольников Филарету звание героя Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко наградил орденами экс-священников УПЦ

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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