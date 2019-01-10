Православная церковь Грузии не будет сослужить с украинскими раскольниками

Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Священнослужители Грузинской православной церкви не могут сослужить с епископами раскольничьей «Святейшей церкви Украины» (СЦУ), поскольку сомневаются в их легитимности, заявил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николай 9 января в интервью агентству Interpressnews.

Николай отметил, что некоторые представители СЦУ были преданы анафеме, что признали православные церкви всего мира, включая Константинопольский патриархат.

«Как же такие епископы могут сослужить с нами за божественной литургией? Мы не можем признать таких священнослужителей без канонического порядка», — отметил он.

Священнослужитель также отметил, что вмешательство Константинопольского патриархата в дела украинской церкви могут вызвать множество церковных конфликтов по всему миру, к примеру, в Абхазии.

«Граждане Грузии полностью поддерживают Украину, но, если мы полностью поддержим автокефалию, это будет несправедливо по отношению к другой Православной Церкви», — подытожил митрополит.

Напомним, глава Кипрской православной церкви Хризостом II был вынужден дважды опровергнуть заявления украинских дипломатов о его поддержке СЦУ. Он отметил, что каждое государство имеет право на автокефальную церковь, но народ Украины с такой инициативой не выступал.

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