Россия не будет платить взносы в СЕ в 2019

Москва, , 16:28 — REGNUM В связи с ненаправлением заявки для участия в ПАСЕ в 2019 году Россия не будет платить взносы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Россия не будет платить взносы в ПАСЕ, не будет покупать билет на фильм, который не смотрит в кино», — сказал Толстой.

Денег не получит СЕ, если не будет принято специальное решение, уточнил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Мы не видим основания для пересмотра решения относительно взносов», — подчеркнул парламентарий.