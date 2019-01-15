В Крыму более ста целей «противника» уничтожил «Панцирь-С»

Симферополь, , 14:25 — REGNUM Свыше ста целей условного противника уничтожены в Крыму расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». О маневрах сообщает 15 января пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Военные потренировались в поиске, обнаружении и ликвидации малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, также были поражены крылатые ракеты «противника». В учениях были задействованы более 100 военнослужащих и около 20 единиц ЗРПК «Панцирь-С».

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Как сообщало ИА REGNUM, дивизион ЗРПК «Панцирь-С» ранее усилил систему противовоздушной обороны ЮВО в Крыму.

Комплекс является флагманом отечественной системы ПВО ближнего действия и предназначен для защиты гражданских и военных объектов, прикрытия зенитных ракетных систем большого радиуса действия С-300 и С-400. «Панцирь-С» может обнаруживать одновременно до десяти целей.

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