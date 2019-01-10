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Порошенко потребовал у Москвы объяснений по С-400 в Крыму

Политика

В данной ситуации Киев должен быть готов к ответу, добавил он

Киев, 10 января 2019, 08:55 — REGNUM  Россия должна объяснить, для чего в Керчи и Феодосии размещены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, опубликованном его официальным интернет-представительством.

Порошенко подчеркнул «абсолютную недопустимость» размещения в Крыму ЗРК и «милитаризации» Чёрного моря. В данной ситуации Киев должен быть готов к ответу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года на боевое дежурство в Крыму заступил четвёртый комплекс С-400 «Триумф». Дивизион ЗРК был развернут близ границы с Украиной — в Джанкое. Ранее три таких комплекса были размещены в Евпатории, Феодосии и Севастополе.

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