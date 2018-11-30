Крым прикрыли «Панцирем-С»

Симферополь, , 09:56 — REGNUM В Крыму до конца 2018 года будет развёрнут новый дивизион комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По информации ведомства, сейчас на полигоне в Астраханской области расчёты комплексов «Панцирь-С» проводят учебные стрельбы, сообщает Интерфакс. Отмечается, что новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа.

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Напомним, ЗРПК «Панцирь-С» является флагманом отечественной системы ПВО ближнего действия и предназначен для защиты гражданских и военных объектов, прикрытия зенитных ракетных систем большого радиуса действия С-300 и С-400. Новый комплекс способен обнаруживать одновременно до 10 целей. На вооружении ЗРПК «Панцирь-С» стоит 30-миллиметровая пушка, а также ракетные установки калибра 76 и 90 мм. Боезапаса ЗРПК хватает на 1,4 тыс. пушечных выстрелов и 12 ракет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Крыму на боевое дежурство заступил четвёртый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400. Он размещён вблизи границы с Украиной — в Джанкое. Боевые расчёты уже развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей. Ранее три аналогичных дивизиона были размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

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