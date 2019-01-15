Что поможет «Вечёрке» и как развивать метро: Екатеринбург за неделю

Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM На прошедшей неделе (с 7 по 13 января) вся страна активно приступила к работе. Не стала исключением и Свердловская область. Вице-губернатор Сергей Бидонько окончательно покинул Госдуму. Возможно, его место займёт теперь уже экс-биатлонист Антон Шипулин. Также вслед за департаментом молодёжной политики был реорганизован департамент лесного хозяйства.

Кроме того, в первые же дни после новогодне-рождественских праздников в городе и регионе всплыли темы, которые угаснут не скоро.

Будет ли «Вечерний Екатеринбург»?

10 января жители города и области узнали, что под вопросом оказалась судьба газеты «Вечерний Екатеринбург». 31 декабря 2018 года этому изданию исполнился 61 год. Последние годы газета жила за счёт контрактов с администрацией Екатеринбурга. Но на 2019 год денег для «вечёрки» не нашлось.

С тревожным обращением к читателям выступил главный редактор газеты Лев Кощеев. Его веское редакторское слово было опубликовано и в печатной версии газеты, и на сайте издания. Главред констатировал, что из-за сложной ситуации с деньгами бумажная газета будет выходить не четыре-пять раз в неделю, а всего один, по четвергам. Сократится и поток новостей на сайте.

Местным СМИ Лев Кощеев также заявил, что сотрудники редакции уже получили уведомления о сокращении. В то же время он выразил надежду на то, что к марту ситуация разрешится.

В администрации Екатеринбурга слова главного редактора не оставили без внимания. Чиновники заверили, что с руководством газеты идут переговоры о её передаче в муниципальную собственность. Возможно, «вечёрка» жить будет. Но что это будет за жизнь? В 2017 году власти Свердловской области помогли сохранить газету «Уральский рабочий», которая с 1998 года входила в один холдинг с «Вечерним Екатеринбургом». Теперь газета с почти 112-летней историей (основана она была 14 февраля 1907 года) является бесплатной еженедельной вкладкой в «Комсомольскую правду», издаваемой форматом А3 на четырёх полосах. «Уральский рабочий» вроде бы живёт, существует, но фактически его как бы и нет. Хотя, наверное, лучше уж так, чем совсем никак.

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Судьба метро

Ещё одной обсуждаемой на прошедшей неделе темой стала судьба метрополитена. Планами по развитию «подземки» с журналистами поделился мэр Александр Высокинский. Он заявил представителям СМИ о том, что сейчас в метрополитене курсирует 15 составов. Из них основная часть была выпущена в 1988—1989 годах. 30-летний срок службы подошёл к концу.

Логично, что технику надо бы обновить. Но есть проблема. Один такой состав стоит от 240 до 280 миллионов рублей. Это столько же, сколько стоит большой детский сад. А вот капитальный ремонт обойдётся на 40% дешевле. На него городские власти и намерены сделать упор. Два состава уже капитально отремонтированы. К 2020 году то же самое предстоит сделать ещё с одиннадцатью. Капремонт позволит увеличить срок службы этой техники ещё на 15 лет. То есть 2034 год метрополитен встретит с вагонами, произведёнными в Советском Союзе.

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При этом Высокинский обнадёжил журналистов тем, что в 2019 году будет выделено 100 миллионов рублей на проектирование второй линии метрополитена. Но кое-что тружеников пера в его словах и насторожило. Градоначальник назвал себестоимость поездки в метро — почти 30 рублей. Сейчас проезд там стоит 28 рублей. Это дало журналистам повод заявить о возможном подорожании стоимости проезда в екатеринбургской «подземке».

Суды и скандалы

Не обошлось начало года и без судов. Виновнику резонансного ДТП на улице Фурманова продлили срок ареста до 13 апреля. А Арбитражный суд Уральского округа постановил повторно рассмотреть дело о претензиях кредиторов к депутату-банкроту Илье Гаффнеру. 28 мая 2018 года областной арбитражный суд вынес определение, согласно которому процедура реализации имущества банкрота была завершена и он был освобождён от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Но заявитель, Россельхозбанк, добился отмены этого определения.

Не обошлось и без скандала. Жители Сортировки и Вторчермета потребовали вернуть автобусный маршрут №024, который был отменён с 1 января. В мэрии поспешили заверить общественность, что отмена этого маршрута не привела к дискомфорту для горожан. Сами граждане назвали это заявление чиновников ложью. Они отмечают, что уехать в нужную точку города стало проблематично, а в часы пик остановки буквально переполнены. Имеющийся транспорт просто не справляется с пассажиропотоком, говорят жители города.

В субботу, 12 января, граждане начали сбор подписей за возврат популярного маршрута. К ситуации подключились и депутаты. Возможно, благодаря общим усилиям люди смогут вернуть столь необходимый им маршрут.

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