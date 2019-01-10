В Екатеринбургском метрополитене к 2020 году обновят 11 составов

Екатеринбург, , 09:39 — REGNUM В метрополитене Екатеринбурга до 2020 года намерены обновить 11 составов. Об этом журналистам заявил глава города Александр Высокинский.

По его словам, всего в метрополитене курсируют 15 составов. Два уже отремонтированы за счёт средств метрополитена, ещё у двух сроки эксплуатации не вышли. 11 предстоит обновить, они в основном 1988−1989 годов выпуска.

Капитальный ремонт составов позволит продлить срок их службы на 15 лет. При этом покупки новых, судя по словам мэра, в планах пока нет. Новый состав стоит 240−280 млн рублей. Во столько же выльется большой детский сад. Капитальный же ремонт обойдётся в 40% от этой суммы.