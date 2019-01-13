Новый спецпосланник ООН посетит Сирию

Дамаск, , 20:46 — REGNUM В столицу Сирии в ближайшее время прибудет спецпосланник ООН Гейр Педерсен, приступивший к своим обязанностям 7 января. Об этом, как передает РИА Новости, заявил помощник главы МИД Сирии Айман Сусан на пресс-конференции.

«Мы (власти Сирии) изначально выразили готовность сотрудничать с ним (спецпосланником ООН) для успешной работы на его посту, — заявил Сусан. — Это будет его первый визит в Дамаск».

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 г. официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что официальное назначение на должность спецпосланника ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена состоялось.

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