Официально назначен новый спецпосланник ООН по Сирии

Нью-Йорк, США, , 02:43 — REGNUM Официальное назначение на должность спецпосланника ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена состоялось, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра Педерсена на должность своего спецпосланника по Сирии», — сказал Дюжаррик.

Официальный представитель Гутерриша выразил ушедшему с поста спецпосланника по Сирии Стаффану де Мистуре благодарность за работу, за вклад в мирное урегулирование в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября де Мистура объявил о своей отставке с ноября 2018 г. по причинам личного характера. Он заявил, что «полон оптимизма» и верит в прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии.

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30 октября стало известно, что на должность спецпосланника ООН по Сирии утвержден Педерсен, который до сих пор являлсянорвежским послом в Китае.

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