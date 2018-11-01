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Официально назначен новый спецпосланник ООН по Сирии

Политика

Гутерриш поблагодарил де Мистуру

Официально назначен новый спецпосланник ООН по Сирии
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Сирии

Нью-Йорк, США, 1 ноября 2018, 02:43 — REGNUM  Официальное назначение на должность спецпосланника ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена состоялось, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра Педерсена на должность своего спецпосланника по Сирии», — сказал Дюжаррик.

Официальный представитель Гутерриша выразил ушедшему с поста спецпосланника по Сирии Стаффану де Мистуре благодарность за работу, за вклад в мирное урегулирование в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября де Мистура объявил о своей отставке с ноября 2018 г. по причинам личного характера. Он заявил, что «полон оптимизма» и верит в прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии.

Читайте подробнее: Спецпосланник ООН по Сирии «полон оптимизма» перед отставкой

30 октября стало известно, что на должность спецпосланника ООН по Сирии утвержден Педерсен, который до сих пор являлсянорвежским послом в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН назначил Педерсена на пост спецпосланника по Сирии

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Мирное урегулирование в Сирии
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