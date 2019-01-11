Россия намерена конструктивно работать со спецпосланником ООН по Сирии

Москва, , 15:28 — REGNUM Российская сторона намерена конструктивно сотрудничать с новым спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом заявила 11 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, такая работа может начаться с вопросов, связанных с функционированием конституционного комитета, состав которого был одобрен правительством и оппозиционными силами Сирии.

«В этой связи подтверждаем свою нацеленность на конструктивную работу с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на беспристрастный и конструктивный вклад нового спецпосланника генсека ООН по Сирии в дело мирного урегулирования сирийского конфликта и надеются, что Гейр Педерсен в своей деятельности будет руководствоваться в первую очередь интересами сирийского народа.

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