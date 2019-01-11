Пятница, 11 Января 2019 года
15:33:23 МСК

Россия намерена конструктивно работать со спецпосланником ООН по Сирии

Политика

Сотрудничество может начаться с вопросов, связанных с функционированием конституционного комитета, состав которого был одобрен правительством и оппозиционными силами Сирии

Москва, 11 января 2019, 15:28 — REGNUM  Российская сторона намерена конструктивно сотрудничать с новым спецпосланником генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом заявила 11 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, такая работа может начаться с вопросов, связанных с функционированием конституционного комитета, состав которого был одобрен правительством и оппозиционными силами Сирии.

«В этой связи подтверждаем свою нацеленность на конструктивную работу с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на беспристрастный и конструктивный вклад нового спецпосланника генсека ООН по Сирии в дело мирного урегулирования сирийского конфликта и надеются, что Гейр Педерсен в своей деятельности будет руководствоваться в первую очередь интересами сирийского народа.

Читайте также: МИД России ожидает беспристрастности от нового спецпосланника ООН по Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить