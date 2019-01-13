МИД РФ удивлен отказом Токио от проведения брифинга после встречи министров

Москва, , 17:31 — REGNUM Отказом японских партнеров проводить совместную пресс-конференцию по результатам переговоров, запланированных в Москве, удивлены в министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации. Об этом заявила официальный представить российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По словам дипломата, данная просьба представителей Японии, прозвучавшая накануне двухсторонних переговоров, стала «большим для нас (МИД РФ) удивлением».

Напомним, что первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами состоится в Москве 14 января.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия призывает Японию воздержаться от спекуляций на теме мирного договора.

По ее словам, Москва не нарушала вокруг переговорного процесса «режим тишины», а вот с японской стороны звучат во многом «неуместные и странные» заявления.

Читайте также: МИД РФ: Вопрос мирного договора с Японией увязан с признанием итогов войны

А также: Москва предостерегла Токио от спекуляций на тему мирного договора