Москва предостерегла Токио от спекуляций на тему мирного договора

Москва, , 13:46 — REGNUM Россия призывает Японию воздержаться от спекуляций на теме мирного договора. Такое заявление в ходе сегодняшнего брифинга, 11 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Токио настроен упорно добиваться мира с Россией

Дипломат отметила, что Москва «режим тишины» вокруг переговорного процесса не нарушала, а вот с японской стороны звучат во многом «неуместные и странные» заявления, а также возникает большое количество попыток «найти какие-либо разночтения и выявить какие-то несоответствия либо в подходах сторон, либо в позиции одной стороны».

«Самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств, — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость вернуться к переговорам о заключении мирного договора между Россией и Японией на основе советско-японской декларации 1956 года была достигнута в ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. При этом заключать договор Токио не намерено до того, как будет решён территориальный вопрос. Речь идёт о претензиях Японии на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.

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Добавим, что 14 января в Москве запланирован первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами. Делегации двух государств возглавят министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно. Кроме того, на 21 января намечен визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

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