МИД РФ: Вопрос мирного договора с Японией увязан с признанием итогов войны

Москва, , 20:28 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что ключевым условием для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией является признание японской стороной итогов Второй мировой войны. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 11 января, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами», — сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел России.

Также на Смоленской площади дежурно указали на необходимость вывести российско-японские отношения на качественно новый уровень «подлинного доверия и партнерства». Отмечена также важность взаимопонимания между народами двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ разразился целой серией заявлений относительно Курильских островов, из которой следовала, что российская сторона якобы уже почти согласна на передачу японской стороне ряда курильских островов и опять же якобы для этого осталось только добиться согласия местных жителей, которые при передаче вполне бы могли остаться на островах и стать гражданами Японии.

Некоторое время российская сторона почему-то не отвечала на эти странные заявления, однако затем на Смоленскую площадь был вызван посол Японии в Москве, которому было заявлено о недопустимости спекуляций на тему мирного договора с Японией.