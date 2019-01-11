В МИД РФ призвали избегать домыслов об убийстве журналистов в ЦАР

Москва, , 14:58 — REGNUM Средствам массовой информации, которые делают собственные выводы по расследованию убийства журналистов в Центрально-Африканской Республике, необходимо учитывать позицию официальных следственных органов, заявила 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, нельзя распространять материалы, в которых содержатся прямые обвинения, без комментария со стороны следственных органов, которые ведут официальное расследование», — заявила Захарова, напомнив, что расследование уголовного дела еще не завершено.

Таким образом представитель МИД РФ прокомментировала публикации ряда СМИ, в которых содержатся выводы о расследовании убийства журналистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ЦАР погибли трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Оказалось, что в республику они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, несмотря на то, что ЦАР входит в десятку наиболее опасных стран мира, журналистам не была обеспечена охрана, они прибыли в республику по обычным туристическим визам.

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