СКР связал действия структуры Ходорковского с гибелью журналистов в ЦАР

Москва, , 13:58 — REGNUM «Центр управления расследования» беглого российского олигарха Михаила Ходорковского предложил журналистам Орхану Джемалю, Кириллу Радченко и Александру Расторгуеву за $20 тыс. снять документальный фильм на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщила 11 января официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Сотрудники интернет-проекта «Центр управления расследованиями» предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере $20 тыс. снять документальный фильм на территории ЦАР», — отметили в ведомстве.

По словам Петренко, несмотря на то, что ЦАР входит в десятку наиболее опасных стран мира, журналистам не была обеспечена охрана, они прибыли в республику по обычным туристическим визам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, что ему известно о причастности ЧВК «Вагнер» к гибели в ЦАР российских журналистов, сказал, что если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты.

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