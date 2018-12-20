Путин прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Москва, , 14:50 — REGNUM Если частные военные компании не нарушают норм российского законодательства, то они имеют право действовать в любой точке планеты. Об этом заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Российский лидер, отвечая на вопрос, что ему известно о причастности ЧВК «Вагнер» к гибели в Центрально-Африканской республике (ЦАР) российских журналистов, подчеркнул, что если сотрудники частной военной компании что-то нарушили, то этому должны дать оценку правоохранительные органы.

Кроме того, глава российского государства принес соболезнования родственникам Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, погибших в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ЦАР погибли трое российских журналистов — Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Оказалось, что в республику они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал беглый российский олигарх Михаил Ходорковский.

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