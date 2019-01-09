Среда, 9 Января 2019 года
15:58:42 МСК

В ДНР заявили о сбитом дроне-разведчике украинских силовиков

Политика

«Командование украинских силовиков готовит боевую вылазку»

Донецк, 9 января 2019, 15:49 — REGNUM  Ополченцы Донецкой Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Он был зафиксирован дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 9 января, журналистам заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее по теме: ДНР: ВСУ в Донбассе переделывают беспилотники в боевые устройства

Безсонов уточнил, что поступающая информация говорит о том, что командование украинских силовиков готовит боевую вылазку диверсионно-разведывательной группы в районе северо-восточнее населённого пункта Авдеевка.

Читайте также: ДНР: Киев сорвал подписание соглашения о рождественском перемирии

«С использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих действий», — заявил Безсонов.

По его словам, за последние сутки, 8 января, обстановка на линии соприкосновения существенно не изменилась. За этот период было зафиксировано пять нарушений режима «рождественского» перемирия. Под обстрелом оказались населённые пункты Доломитное, Трудовские, Ясное, Суханка. Жертв среди мирного населения и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Донбассе вступило в силу согласованное контактной группой «рождественское» перемирие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить