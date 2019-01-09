В ДНР заявили о сбитом дроне-разведчике украинских силовиков

Донецк, , 15:49 — REGNUM Ополченцы Донецкой Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. Он был зафиксирован дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 9 января, журналистам заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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Безсонов уточнил, что поступающая информация говорит о том, что командование украинских силовиков готовит боевую вылазку диверсионно-разведывательной группы в районе северо-восточнее населённого пункта Авдеевка.

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«С использованием данного беспилотника командование 93-й бригады пыталось провести разведку района предстоящих действий», — заявил Безсонов.

По его словам, за последние сутки, 8 января, обстановка на линии соприкосновения существенно не изменилась. За этот период было зафиксировано пять нарушений режима «рождественского» перемирия. Под обстрелом оказались населённые пункты Доломитное, Трудовские, Ясное, Суханка. Жертв среди мирного населения и разрушений объектов гражданской инфраструктуры нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Донбассе вступило в силу согласованное контактной группой «рождественское» перемирие.