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ДНР: ВСУ в Донбассе переделывают беспилотники в боевые устройства

Техника

ВСУ получили более 50 БПЛА

ДНР: ВСУ в Донбассе переделывают беспилотники в боевые устройства
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Донецк, 29 декабря 2018, 00:18 — REGNUM  Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые получили ВСУ в Донбассе, будут переоборудованы в ударные беспилотники, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, президент Украины Петр Порошенко передал в Донбасс для ВСУ более 50 БПЛА. Украинские техники уже начали работу над переоборудованием этих устройств в ударные беспилотники.

Басурин добавил, что помимо беспилотников украинская армия получила самолеты, вертолеты, танки и бронемашины.

Напомним, Киев ведет гражданскую войну с 2014 года. Несмотря на Минские соглашения, Украина не ищет способа мирного решения конфликта, а продолжает попытки силового захвата республик.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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