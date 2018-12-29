ДНР: ВСУ в Донбассе переделывают беспилотники в боевые устройства

Донецк, , 00:18 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые получили ВСУ в Донбассе, будут переоборудованы в ударные беспилотники, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, президент Украины Петр Порошенко передал в Донбасс для ВСУ более 50 БПЛА. Украинские техники уже начали работу над переоборудованием этих устройств в ударные беспилотники.

Басурин добавил, что помимо беспилотников украинская армия получила самолеты, вертолеты, танки и бронемашины.

Напомним, Киев ведет гражданскую войну с 2014 года. Несмотря на Минские соглашения, Украина не ищет способа мирного решения конфликта, а продолжает попытки силового захвата республик.