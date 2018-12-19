ДНР: Киев сорвал подписание соглашения о рождественском перемирии

Донецк, , 19:56 — REGNUM Соглашение о введении перемирия перед новогодними и рождественскими праздниками сорвал Киев, заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Трехсторонней контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, сообщает 19 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, во время заседания контактной группы в Минске представители ДНР и ЛНР предложили ввести рождественское перемирие с 22 декабря. Однако представители Украины без внятных причин сорвали обсуждение данного вопроса, сказала Никонорова.

Она добавила, что координатор от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Мартин Сайдик предложил встретиться 27 декабря и все же согласовать перемирие.

Напомним, независимые республики и Украина заключали не одно перемирие, однако Киев ни одно из них не соблюдал. ВСУ ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР, убивая и раня мирных жителей.

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