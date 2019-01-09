Россия не собирается платить за расширение функций ОЗХО — Шульгин

Гаага, Нидерланды, , 12:11 — REGNUM Россия не намерена оплачивать создание в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) механизмов по установлению виновных в предполагаемых химических атаках. Об этом в интервью газете «Известия» заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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«Мы абсолютно не скрываем того, что за навязываемую Западом атрибуцию мы платить не будем, и надеемся, что так же поступят наши ближайшие партнёры», — подчеркнул Шульгин, уточнив, что соответствующее заявление российская делегация сделала на конференции государств-участников.

Он пояснил, что так называемый специальный фонд для создания IT-инфраструктуры в целях атрибуции предполагается сформировать за счёт остатков бюджета 2016 года. При этом российская сторона требует вернуть свою долю из этих кассовых остатков, в противном случае эти средства РФ вычтет из взноса в бюджет организации на 2019 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, наделить ОЗХО дополнительными полномочиями, в числе которых право определять ответственность по различным химическим атакам и привлекать для этого сторонних «независимых» экспертов, ранее предложила Великобритания. По сути, такие полномочия есть и должны быть только у Совета Безопасности ООН. 27 июня 2018 года участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили это предложение. Россия заявила, что не считает это решение легитимным.

В ноябре ОЗХО приняла решение об увеличении бюджета организации на €2,4 млн — до €69,7 млн. Дополнительные средства планируется направить в том числе на создание механизма по установлению виновных в предполагаемых химических атаках.

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