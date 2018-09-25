РФ намерена не допустить выделения средств на новые функции ОЗХО

Москва, , 13:50 — REGNUM Россия приложит усилия для того, чтобы не допустить какого-либо финансирования под новые атрибутивные функции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

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Он напомнил, что решение о наделении организации новыми полномочиями, которое было одобрено в начале лета, «пока ничего не предусматривает».

«Направление выбрано неправильно. С этим мы будем бороться на совещании государств в ноябре и на ноябрьской обзорной конференции», — заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Владимир Ермаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложение Великобритании о наделении ОЗХО функцией определять виновных в химатаках и правом привлекать для этого сторонних «независимых» экспертов. Россия заявила, что не считает это решение легитимным.

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