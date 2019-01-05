МИД Сирии о действиях коалиции США: «Создают благоприятные условия» для ИГ*

Дамаск, , 19:47 — REGNUM Международная коалиция во главе с США, которая проводит военные операции на территории Сирии, способствует укреплению террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране. Об этом, как передает информагентство SANA, отметили в министерстве иностранных дел Сирии.

«Операции международной коалиции создают благоприятные условия для укрепления и распространения террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что СБ ООН должен незамедлительно принять все меры для прекращения преступлений коалиции США и наказать исполнителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января 2019 г. международная коалиции, которую возглавляют США, нанесла авиаудар по сирийскому населенному пункту Эш-Шафаа (провинция Дейр-эз-Зор). Погибли как минимум 11 мирных жителей.

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