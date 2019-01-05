Среди жертв удара США по Дейр-эз-Зору оказались граждане РФ

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 02:51 — REGNUM Среди погибших при авиаударе так называемой антитеррористической коалиции по провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) оказались двое российских граждан, заявила Хеда Саратова, член Совета по правам человека при главе Чечни.

Саратова уточнила, что при ударе по Сирии сил возглавляемой Соединенными Штатами коалиции погибла гражданка России Хава Ахъядова. Теперь сиротами остались пять ее дочерей.

Погиб также четырехлетний мальчик. Его мать выжила, но получила тяжелое ранение в область таза, и теперь обездвижена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиаудар коалиции по населенному пункту Эш-Шафаа (провинция Дейр-эз-Зору, Сирия) был ненасен 3 января. Погибли как минимум 11 мирных жителей.

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