Жертвами авиаудара коалиции США в Сирии стали 11 человек

Дамаск, , 23:21 — REGNUM Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удары по селению Эш-Шафаа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает в четверг, 3 января, информагентство SANA со ссылкой на свои источники.

По их данным, в результате авиаудара погибло по меньшей мере 11 человек из одной семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 г. глава Белого дома США Дональд Трамп объявил о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выводом военного контингента США из Сирии.

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