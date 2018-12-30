Лавров о переговорах Путина и Трампа в 2019 году: «Мы готовы»

Москва, , 16:33 — REGNUM Вопрос о возможной встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в 2019 году надо адресовать Вашингтону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Президент (Владимир Путин) и его представители неоднократно говорили, что мы готовы к таким переговорам (с США)», — сказал Лавров, слова которого обнародованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом министр иностранных дел РФ добавил, что диалог между политиками двух стран должен строиться на основе взаимного уважения, равноправия, а также обоюдного учета интересов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти РФ по-прежнему готовы обсуждать проведение российско-американской встречи на высшем уровне.

По его словам, встреча лидеров двух стран необходима в равной степени как для Москвы, так и для Вашингтона.

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