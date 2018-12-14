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Песков: Москва не отказывается обсуждать встречу Путина и Трампа

Политика

Переговоры необходимы в равной степени как для Москвы, так и для Вашингтона, подчеркнул представитель Кремля

Песков: Москва не отказывается обсуждать встречу Путина и Трампа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 14 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  Российские власти по-прежнему готовы обсуждать проведение российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом 14 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа необходима в равной степени как для Москвы, так и для Вашингтона.

«Сохраняем готовность для проведения двусторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным до тех пор, пока не разрешится ситуация с украинскими кораблями, задержанными в районе Керченского пролива.

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Российско-американские отношения
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