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Путин сказал, будет ли встреча с Трампом

Политика

Россия всегда готова к встрече

Москва, 20 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Надеюсь, достигнем дна в наших отношениях (РФ и США) и поймём, что надо подниматься, с ясной головой подумаем, как жить дальше, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, припомнив слова Маркса «о родимых пятнах прошлого», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Будет или не будет наша встреча с Дональдом Трампом — не знаю. Я неоднократно говорил, что Россия всегда готова к встрече», — заметил президент.

По его мнению, нежелание признавать победу Трампа — это неуважение к избирателям в США. В Британии тоже есть неуважение — в виде нежелания признавать брексит.

«Демократические процедуры нивелируются, ценности их разрушаются. Это серьёзный процесс, и эксперты западные уже рассуждают на эту тему. Мы должны иметь это в виду», — пояснил Путин.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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